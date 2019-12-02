توفي منذ قليل، الفنان الكبير محمد خيري، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فسبوك".

ومن المقرر، أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفسية.