أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن عودة المياه لمناطق، عزبة طه السبع، وكفر المنصورة، وقريتي تلة وبهدال التابعين لمجلس قروي تلة، وقرية منشأة الدهب القبلية التابعة لمجلس قروي صفط الخمار، وانتهاء ضعف ضغط المياه عن باقي المناطق بمدينة المنيا، وذلك بعد إصلاح كسر بخط 500.

وأوضح المهندس ياسر الشهاوي، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الانقطاع حدث نتيجة وجود كسر بخط 500 أمام مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا، وجرى الدفع بـ 8 سيارات كسح متنوعة وحفار للكشف عن العطل، وجرى متابعة العمل بتلك الخطوط والانتهاء من إصلاحها.