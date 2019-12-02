بدأ، اليوم، عدد من شركات السياحة المسجلة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة فى إجراء التضامن فيما بينها لتنظيم رحلات العمرة لهذا العام، وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن وزارة السياحة وضعت نماذج استرشادية لعقود التضامن بين الشركات وبصيغ متعددة تناسب طبيعة عمل الشركات فى السوق وتلبى احتياجاتها بالشكل الذى يكفل حل المشكلات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالى فى 25 نوفمبر الماضى وحتى الآن بلغ نحو 20 ألف معتمر، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين للسفر لأداء العمرة خلال شهر ديسمبر الحالى.

وجددت غرفة شركات السياحة تحذيرها للمواطنين الراغبين فى أداء العمرة من خطورة التعامل وحجز رحلات العمرة مع السماسرة والوسطاء الذين يجوبون المحافظات للترويج لبرامج وهمية وبأسعار مرتفعة. وأضافت فى بيان أمس أن الغرفة حريصة على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال لذا فإن الشركات السياحية المسجلة على البوابة المصرية للعمرة وعددها 1833 شركة هى الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة لهذا العام. وأكدت الغرفة أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقد المواطنين حقوقهم ويعرضهم للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة.