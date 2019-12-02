أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم، عزمها دعوة خبراء عسكريين أمريكيين لزيارة الجزيرة وتقديم الدعم لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش، موضحة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية اليوم، أنها تخطط للاستفادة من "نموذج عقد شراء الأسلحة لدعوة مجموعة من الخبراء الأمريكيين للحضور إلى تايوان".

وأضاف الجيش التايواني، أن خطة التعاون وتبادل الخبرات بين الولايات المتحدة وتايوان سيساعد على "تعميق وتوطيد الشراكة الأمنية بين الجانبين وزيادة ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

جدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحاول تعزيز تعاونها مع تايوان، بما في ذلك الموافقة على بيع أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار العام الجاري برغم معارضة الصين.