قال الإعلامي عمرو أديب، إن حوادث الانتحار تراجيدية ومؤلمة، مشددًا على ضرورة دراسة نسبة المنتحرين في مصر، وبحث إذا ما كان مقلقًا والأسباب المؤدية إليها.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أنه يجب الاستعانة بعلماء النفس والاجتماع، من أجل الإدلاء بدلوهم في هذا الأمر، وإجراء دراسة دقيقة.

وتابع مقدم برنامج الحكاية، أن نسبة الانتحار في مصر، أقل من إنجلترا، موضحًا: "انجلترا بها 67 مليون نسمة، ومع ذلك يبلغ عدد المنتحرين 6 آلاف شخص، مقارنة بأكثر من 4 آلاف مواطن في مصر، مع العلم أن عدد السكان في مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهل هذا يعني أن إنجلترا فيها ظلم وفقر أكتر مننا؟".

وشدد أديب، على ضرورة دراسة أسباب الانتحار، موضحًا أن البعض يحكمون على المنتحرين بالكفر، أما البعض الآخر، فإنه يسيس هذا النوع من الحوادث.