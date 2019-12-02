بعد زيادة حالات الانتحار.. استاذة اجتماع توجه نصائح للآباء والأمهات

استنكرت الدكتورة عزة فتحي، أستاذه علم الاجتماع، تزايد عدد حالات الانتحار في مصر الفترة الماضية، مؤكدة أن الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى، ويجب على الآباء والأمهات، تربية أبنائهم والاستماع إلى مشاكلهم، والحديث الدائم معهم، ومناقشتهم في الأمور الذين يرغبون التحدث فيها.

وأضافت "فتحي"، خلال حوارها في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الشخص الذي يقدم على الانتحار لا يٌفكر في عقاب المجتمع له، ولكنه يفكر فقط في أن يُنهي حياته ظننًا منه أن العالم الأخر أكثر راحة، وبالتالي لا يرغب في شيء، سوى أن يتخلص من حياته.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع، إلى أنه يجب على الأسرة تربية أبنائها على ضرورة اللجوء إلى الله وقت الأزمات، وإن الأسر عندما تنسحب عن آداء مهمتها في تربية الأبناء، فهم بهذا يسلمون أولادهم لرفاقهم وللسوشيال ميديا، ويغيب الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، موضحة أن المجتمع أصبح ماديا.

وأردفت، أن المقدم على الانتحار، حين يصل لمرحلة التصميم، لا يمكن لأحد أن يجعله يتراجع، كما أن أكثر من 90% من المؤثرين على المراهقين، هم جماعات الرفاق، سواء في المخدرات أو التطرف أو الانحراف.