قال اللواء حسام لبيب، رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إنه بمجرد أن شاهد مقطع الفيديو المتداول بين موظف الإيرادات برئاسة المركز وبائعة في السوق وجه بإحالته فورا إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وأضاف لبيب لـ "الوطن" أنه في سوق اليوم الواحد نحصل من كل بائع 3 جنيهات لتنظيف المكان بعد انتهاء عمل السوق، موضحا أنه فور علمه بالواقعة استدعى الموظف والذي أكد له أنه عندما طلب من السيدة دفع الأرضية تطاولت عليه ورفضت الدفع، وأقسم البائعين المجاورين لها أنها إذا لم تدفع فلن يدفعوا أيضًا مثلها، فتعامل معها بشدة.

وأشار رئيس مركز بلقاس، إلى أن الفيديو يظهر تطاول الموظف عليها فقط، ولم يظهر تطاولها عليه، وأن ما حدث منه سوء تصرف، خاصة أن الأمر لا يستدعي كل ما حدث، مؤكدا أنه قرر نقل الموظف ومنعه من التعامل مع الجمهور: "سأنقله للأرشيف أو الحسابات.. لم يكن تصرفه حكيم".

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي في الدقهلية مقطع فيديو يرصد الموظف، وهو يجذب شيكارة بلاستيكية بداخلها البطة من السيدة بكل قوة.

وأكد شهود العيان أن السيدة حضرت إلى السوق الأسبوعي لتبيع "بط"، وحاول الموظف جذب شيكارة بلاستيكية وبها "بطة" منها، بعد أكدت عدم قدرتها على دفع مبلغ 5 جنيهات "أرضية".