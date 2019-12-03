أنهى مسجل خطر حياته حرقا، بعد 4 سنوات زواج، وسكب على نفسه كمية من البنزين، واضرم في نفسه النيران، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل شقة حماته بمنطقة الوراق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن الشاب المنتحر سبق اتهامه في 10 قضايا مخدرات، ودخل السجن أكثر من مرة في محل إقامته بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التى جرت تحت قيادة العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، أن الزوج المنتحر علي خلاف مستمر مع زوجته بسبب تعاطي المخدرات، ورفضه الانفاق عليها هي وأولادها، وأنها تركت له المنزل بالعياط، وتوجهت لمنزل أسرتها بمنطقة إمبابة، منذ فترة.

وشرحت التحريات التى باشرها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الزوج توجه صباح اليوم، لإعادة زوجته لمنزله مرة أخرى إلا أنها رفضت.

وحدثت مشادة كلامية بينه وبين حماته وزوجته، أمسك بزجاحة بنزين وسكبها على ملابسه وقتل نفسه حرقا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وقررت النيابة لتشريح الجثة.

وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.