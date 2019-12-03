هنأ وزير النقل المصريين بمناسبة قرب استلام أول دفعة من الجرارات الجديدة من شركة جينرال إلكتريك، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة اشترت 81 جرارا عام 2009 وعملت لمدة عام واحد ثم تعطلت بسبب عدم وجود قطع غيار لها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة جينرال إليكترك على إعادة تأهيل هذه الجرارات مع شراء 100 جرار جديد وعقد صيانة شامل لـ181 جرارا.

وأشار وزير النقل إلى أن الشركة المنتجة بدأت في إنتاج هذه الجرارات بدون الحصول على مقدم أسعار هذه الجرارات بسبب ثقتها في مصر وفي رئيسها.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة دفعت ثمن 10 قطارات من مواردها الذاتية بعد تطبيق نظام الغرامة وتحصيل تذاكر القطارات من المحطات بواقع 240 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه قبل شهر يونيو 2020 ستصل عدد الجرارات في مصر لـ191 جرارا، وستدخل جميعها الخدمة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف نقل مليون راكب يوميًا.