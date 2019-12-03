شنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، حملة صحية مكبرة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مسح 980 خزانا للتأكد من سلامتها⁦.

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فريقا من مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصرة سعد مدير إدارة المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض لعمل مكافحة متكاملة وبمشاركة فرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وذلك تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة.

أفاد الدكتور تامر مرعي في تصريح صحفي، بأن الحملة قامت بمدينة الغردقة بعمل ترصد حشرى والرش بالضباب والرزاز بمنطقة حفر الباطن وطريق المطار وحاويات الهيبكا.

وبمدينة سفاجا تم عمل ترصد حشرى والرش بالضباب والرزاز بمنطقة سفاجا البلد وبشارع المحكمة القديمة وقرية ام الحويطات، وبمدينة القصير تم عمل ترصد حشرى والرش بالضباب بمنطقة الجرف ومنطقة العوينة القديمة وحى الزهراء وعمارات أبو النصر وشارع المستشفى القديم، وبمدينة مرسى علم تم عمل ترصد حشرى ورش ضباب ورزاز بالحى الاول وشارع القسم وقرية حماطة وذلك بالإضافة عمل مسح لـ980 خزانا وأحواض أرضية للتأكد من سلامتها، مؤكدا على توالي الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.