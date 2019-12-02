أحبطت جمارك مطار الغردقة برئاسة، سعيد كامل عمار، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة رحلة شركة مصر للطيران رقم 042 كونيكشن مطار القاهرة الدولي اشتبه، عاصم بدوي، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكب مصري قادم من دبي.

وجرى تمرير إدخالها وتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراي بمعرفة، محمد صبحي، مأمور الفحص، ورامي مروان، رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه، وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 39 كيلو شرائح ومسامير خاصة بجراحة العظام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيها.

وقرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جمركي رقم 23 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.