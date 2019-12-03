قال وزير النقل إنه سيكون هناك سكة حديد تابعة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح وزير النقل أن قطاع نقل البضائع سيشهد دخول شركات ستقوم بانشاء خطوط للسكة الحديد وإدارتها، مشيرًا إلى أن نقل البضائع بالقطار يحافظ على الطرق والكباري نظرًا لاستخدامها في نقل حمولات كبيرة بكميات كبيرة عبر القطارات.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه القطارات ستعمل للنقل من الموانئ البحرية ومناطق المزارع للموانئ البرية المجاورة للمناطق الصناعية في المحافظات المختلفة.

ووجه وزير النقل الدعوة للقطاع الخاص المصري للمشاركة في الاستثمار في السكك الحديدية لقطاع نقل البضائع.