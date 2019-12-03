سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في مصر

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات التي وردت اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.27 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.