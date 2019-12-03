عقب صلاة الفجر.. محافظ قنا يتفقد مخرات سيول المعنا وكرم عمران والكلاحي

في الساعات الأولى من صباح، وتحديدا عقب صلاة فجر اليوم، تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مخرات السيول في قرى المعنا وكرم عمران بمركز قنا ومخر سيل الكلاحين بمركز فقط، للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال أي سيول محتملة خلال فصل الشتاء، رافقه العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يجري تبطين جوانب وأرضيات مخر سيل المعنا بطول 1100 متر بتكلفة مالية 11 مليون جنيه، لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل والذي يبلغ إجمالي طوله 6250 متر، كما جرى الانتهاء من تطهير مخر سيل كرم عمران بطول 4150 متر والكلاحين بطول 3500 متر، وصيانة بوابات حجز المياه بهما.

وأضاف الداودي أنه جرى تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، لتلقي أي بلاغات تفيد حدوث سيول وجرى ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الري أنشئت مؤخرا عددا من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول، حيث جرى الانتهاء من إنشاء البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، كما جرى الانتهاء من تنفيذ بحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار وجاري تنفيذ الأعمال الإنشائية بالبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول، ومن المقرر إنشاء بحيرتين صناعيتين خلال العام المقبل الأولى بقرية العمرة بمركز أبوتشت بتكلفة 80 مليون جنيه والثانية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي بتكلفة 130 مليون جنيه.