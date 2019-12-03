انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي، اليوم، لمناظرة جثمان الممرضة "إيناس.ع.ع"، البالغة من العمر نحو 25عاماً، التى توفيت مساء أمس، ويُشتبه في تناولها مادة سامة "حبة حفظ الغلال"، وذلك بحضور الدكتور محمد كمال بسام، مدير عام المستشفى.

وقال مصدر لـ"الوطن"، إن فريقاً من النيابة ناظر الجثمان داخل المشرحة، واستمع لأقوال مدير المستشفى المناوب، وطبيب الرعاية المركزة، الذى حاول إنقاذها، بالإضافة إلى إحدى الممرضات التى كانت معها في النوبتاجية، ولم تصدر النيابة قراراً بالتشريح أو دفن الجثمان حتى الأن.

وكانت ممرضة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، لقيت مصرعها منتحرة مساء أمس، وحرر المحضر اللازم ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة لتشريحها وبيان أسباب الوفاة. تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارا من النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، بوفاة الممرضة "إيناس.ع.ع"، تبلغ من العمر نحو 25عاماً، تعمل بالطابق الرابع، وأنه يُشتبه فى وفاتها منتحرة عن طريق تناول أقراص حفظ الغلال السامة المعروفة بالـ"الحبة القاتلة".

إنتقل عدد من القيادات الأمنية إلى المستشفى، وتم تحرير محضر ، والعرض على النيابة التى أمرت بالتحفظ عل الجثمان لحين تشريحه ومعرفة سبب الوفاة، مع إستجواب عدداً من أهليتها وزملاءها بالوردية.