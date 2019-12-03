مسيرة فنية وغنائية، طويلة، للفنان شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري، عن عمر ناهز 62 عامًا، كان آخرها عمل سينمائي جديد يحمل اسم "أفندينا"، لكنه لم يُطرح في دور العرض بعد.

وعن كواليس الفيلم، ذكرت مصادر لـ"الوطن"، أنَّ "عبدالرحيم" كان قد انتهى من تصوير الفيلم بشكلٍ كامل بين منطقتي الهرم وشبرا، ويُشاركه البطولة الفنان أحمد عزمي والفنانة نيرمين ماهر.

تدور أحداث الفيلم، حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شعبان عبدالرحيم شخصية ميكانيكي في الفيلم، وأحمد عزمي يجسد دور شاب فقير ويتعرض لأزمات.

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري صباح اليوم، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.