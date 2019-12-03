نعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الشعب المصري والعربي في رحيل الفنان شعبان عبدالرحيم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتقدمت هيفاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعزاء لمحبي الفنان الراحل بقولها: "رحم الله الفنان الشعبي المصري ⁧‫شعبان عبدالرحيم‬⁩ وأسكنه فسيح جناته، عزائي لذويه وجميع محبيه، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.