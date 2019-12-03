السيسي: انتهاء أعمال التكريك في بحيرة المنزلة بنهاية 2021

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ أعمال التكريك ستنتهي في بحيرة المنزلة بنهاية العام 2021، موضحًا أنّ أكثر من 50 كراكة تعمل في المشروع: "هيئة قناة السويس اشتركت بكراكاتها وهناك تحالفا دوليا يؤدي دوره".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية في دمياط اليوم: "يتبقى إمكانية الزراعة في هذه المنطقة، حتى عندما نصل إلى تغيير طبيعة المياه، تكون الحياة أفضل".

وأردف: "اتقال إن فيه محطة مياه بتعمل معالجة لـ6 ملايين متر في اليوم، تقدر بـ20 مليار جنيه، لإعادة الاستفادة من المياه هناك في سيناء".

في سياق متصل، قال الرئيس السيسي إنّ وزارة الإسكان نفذت مشروعًا للقرى المطلة على المصارف، لتقليل الصرف الذي يُلقى في المصارف والبحيرات بشكل كامل.

ووجّه الرئيس السيسي، وزارة البيئة بالتعامل مع المصانع التي يخرج منها صرف صناعي مضر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.