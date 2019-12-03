افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر بميناء دمياط عبر شبكة فيديو كونفرانس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس أحمد عثمان محمود نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، والعقيد محمد عبدالرحيم محمود المشرف على المشروع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.