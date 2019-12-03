نعى الفنان محمود البزاوي، وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وعلق "البزاوي": شعبان عبد الرحيم كان نموذج لحد مكافح قدر يصنع شكل ولون مختلف ليه وبقى عنده لحن مميز ماحدش بيغنيه غيره ده غير خفة دمه وعفويته دايما وأنه في أي لقاء تليفزيوني بيتكلم من قلبه.. الله يرحمك يا شعبولا يا جميل.. وزي ما كنت بتقول في آخر كل أغنيه ليك "بس خلاص".

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.