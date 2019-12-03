الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولة تفقدية في دمياط

أرقام وثَّقت الإنجازات التي شهدتها مصر هذا العام وما سبقه من أعوام قليلة، وأخرى مستهدفة في السنوات القليلة المقبلة، استعرضها عدد من الوزراء والمسؤولين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح مشروعات قومية في محافظة دمياط اليوم.

"الوطن" رصدت في التقرير التالي أرقام الإنجازات، وفقا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزير النقل، ووليد عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط.

مدينة الأثاث بدمياط تكلفت 3.6 مليار جنيه على مساحة 331 فدانا

2.7 مليار جنيه تكلفة مدينة الأثاث المفتتحة اليوم، وتكلفة المرافق 925 مليون جنيه بإجمالي تكلفة 3.6 مليار جنيه.

331 فدانا مساحة مدينة الأثاث بواقع 54 هنجرًا، وتحتوي على 1348 ورشة منتجة مزودة بالمتطلبات التكنولوجية والتجارية والإدارية والخدمية، وهنجر يمثل مركزًا لتكنولوجيا الأثاث.

452 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية للتغذية الكهربائية لمدينة الأثاث بدمياط.

41 شركة مصرية وطنية نفذت المشروع يعمل بها 15 ألف مهندس وفني وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية.

5 آلاف وحدة لسكان المناطق الخطرة سيتم تصنيعهم بمدينة الأثاث بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات دمياط تكلفت 91 مليار في 5 سنوات

91 مليار جنيه تكلفة مشروعات محافظة دمياط من 2014 وحتى 2019.

78 مليار جنيه قيمة المشروعات المنفذة.

13 مليار جنيه قيمة المشروعات الجاري تنفيذها.

13 مشروعا في مجال الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 367 مليون جنيه المفتتحة اليوم في دمياط.

20 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة مليار جنيه ضمن المشروعات المفتتحة.

11 مشروعا بتكلفة 480 مليون جنيه، و9 مشروعات جار تنفيذها بإجمالي 542 مليون جنيه.

428 مليون جنيه تكلفة محطة محولات مدينة دمياط، وأضيف خطين إنتاج ليصبح عدد الخطوط 3 بإجمالي تكلفة 34 مليار جنيه.

5.8 مليار جنيه تكلفة محطة توليد كهرباء غرب دمياط المرحلة الثانية.

3.9 مليار جنيه تكلفة مشروع تحويل غرب دمياط للغازات 2 للعمل بدورة مركبة.

1.3 مليار جنيه تكلفة محطة متعددة لميناء دمياط.

100 مليون جنيه تكلفة إنشاء المجزر الجديد قرب م ميناء دمياط على الطريق الدولي.

7 أفدنة مساحة المدينة الترفيهية المقامة بمنطقة حديقة الخالدين وجار تطوير المزرعة السمكية الحكومة المقامة على 1017 فدانا.

37 مليون جنيه تكلفة إنشاء 3 أسواق بمدينتي رأس البر وكفر سعد الجاري العمل عليها، وجار التخطيط لإنشاء سوقين آخرين في مدينتي دمياط والروضة.

100% نسبة مياه الشرب التي وصلت لجميع مدن وقرى محافظة دمياط.

50 مشروعا للصرف الصحي بإجمالي تكلفة ملياري جنيه نُفذت في دمياط.

129 مشروعا عدد مشروعات التعليم قبل الجامعي بإجمالي تكلفة 786 مليون جنيه، المنفذ منها 113 مشروعا بإجمالي تكلفة 672 مليون جنيه، وجار تنفيذ 16 مشروعا بإجمالي 113 مليون جنيه.

29 مشروعا في مشروعات الصحة في المحافظة بإجمالي تكلفة 833 مليون جنيه، المنفذ منها 22 مشروعا بتكلفة 655 مليون جنيه، وجار تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 183 مليون جنيه.

17 مشروعا بالمحافظة في مشروعات الطرق والكباري بتكلفة 513 مليون جنيه، نفذ منها 10 مشروعات بتكلفة 349 مليون جنيه، وجار تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 164 مليون جنيه.

801 عمارة في مشروعات الإسكان بالمحافظة وعدد الوحدات 19 ألفا و445 وحدة بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وتم تنفيذ 131 مشروعا بتكلفة 920 مليون جنيه، وجار تنفيذ 21 عمارة بتكلفة 168 مليون جنيه.

36 عمارة جار افتتاحها اليوم ضمن وحدات في الإسكان الاجتماعي بمدينة كفر سعد، ووحدات 1008 بينها 567 محلا، و432 وحدة سكانية بإجمالي 175 مليون جنيه، وجار افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمركز الزرقاء 8 عمارات، وبها 96 وحدة، و32 محلا بإجمالي 21 مليون جنيه.

635 عمارة في مشروعات الإسكان في مدينة دمياط الجديدة، نُفذ منها 496 عمارة بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 139 عمارة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

194 عمارة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط و4650 وحدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاستثماري تضم 12 عمارة و424 وحدة سكانية بتكلفة 82 مليون جنيه.

4200 متر مربع مساحة مشروع فندق اللسان في أجمل مناطق رأس البر بتكلفة 360 مليون جنيه، يضم غرفا لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أول فندق 5 نجوم في وسط الدلتا.

70 مليون جنيه إجمالي المتحصل من مستحقات الدولة المتأخرة هذا العام في دمياط.

أكثر من نصف تريليون جنيه لتطوير الكهرباء خلال 5 سنوات

أكثر من نصف تريليون جنيه في قطاع الكهرباء خلال آخر 5 سنوات.

28 ألف ميجا كهرباء منتجة وهو أكثر مما جرى إنتاجه في 50 و60 عامًا.

28 ألفا و203 ميجاوات قوة الطاقات المدخلة في الشبكة الكهربية منذ 2015 وحتى الوقت الحالي.

5852 ألف ميجا وات إجمالي القدرات الحالية من الطاقة المتجددة.

6628 ألف ميجا وات القدرة المستهدفة نهاية 2021 في الطاقة المتجددة.

1465 ميجا وات قدرة مشروع الطاقة الشمسية أكبر مشروع في الشرق الأوسط، تبلغ مساحته 37 كيلو متر مربع، ومنح المشروع جائزة أفضل مشروع للعام الحالي من قِبل البنك الدولي.

ملياري دولار حجم الاستثمارات بمشروع الطاقة الشمسية.

3 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوفرها مشروع الطاقة الشمسية خلال العام.

615 مليار جنيه جار إنفاقها لتطوير قطاع الكهرباء خلال آخر 5 سنوات.

1840 ميجاوات بالشبكة أضيفت في مجموعة من محطات توليد الكهرباء.

1.6 مليار جنيه سنويًا تم توفيرهم في معدل استهلاك الوقود خلال عامي 2017 و2018.

12 مليار و800 مليون جنيه المتوقع لمقدار الوفر من معدل استهلاك الوقود بحلول 2022.

2364 كيلو متر أطول الشبكات في جهد الـ500 كيلو فولت حتى 2014.

30 محطة محولات 500 كيلو فولت تم إنشائهم في الوقت الحالي بعدما كانوا 18 محطة فقط حتى 2014، ومن المخطط الوصول إلى 48 محطة بحلول العام المقبل.

1.3 مليار جنيه أُنفقوا لعلاج النمو العشوائي تحت كابلات الجهد العالي.

8.4 مليون عداد عدد العدادات مسبوقة الدفع الموصلة العام الحالي ومتوقع وصولها إلى 9.1 مليون عداد بنهاية 2019.

مصر قفزت 68 مركزا في التقارير الدولية لخدمات الكهرباء

22.2 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء.

7944 محولا و208 آلاف عمود و190 تم إضافتها موزعة على أنحاء الجمهورية للشبكة.

1.7 مليار جنيه تكلفة تحويل خطوط هوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية ببعض الأماكن الخطرة، بأطوال تصل إلى نحو 1272 كيلو متر.

77 من الـ90 ترتيب مصر الحالي في مؤتمر الحصول على الكهرباء بعدما كان في عام 2015 كان الـ145 من الـ185.

مشروعات الرياضة في دمياط تكلفت 367 مليون جنيه

367 مليون جنيه تكلفة تطوير وتشغيل قطاع الرياضة بمحافظة دمياط، نفذت مشروعات بـ90 مليونا و148 ألف جنيه، وجار تنفيذ مشروعات بـ276 مليونا و800 ألف جنيه.

5 ملايين و17 ألف جنيه إجمالي المنفق على أنشطة الشباب والرياضة بالمحافظة.

الهيئة الهندسية نفذت 45 مشروعا بـ92 مليار جنيه

45 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 92 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية نفذتها الهيئة الهندسية بالتنسيق مع وزارات التخطيط والمتابعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي.

13 منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 30 يونيو المقبل تعهدت بتنفيذهم الهيئة الهندسية.

ميناء دمياط يستقبل 25% من تجارة مصر

420 مليون طن المقدار المستهدف للطاقة الاستعابية للموانئ المصرية في العام خلال 2030.

40 مليون طن من إجمالي 157 مليون طن تصل إلى المواني المصرية في العام يتحملها ميناء دمياط، أي أنّ دمياط تتحمل 25% من إجمالي تجارة مصر.

مليار و365 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لميناء دمياط واستردادها خلال 8 سنوات.