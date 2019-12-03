قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه اتفق مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتصنيع الأثاث المخصص لـ5 آلاف وحدة لسكان المناطق الخطرة، في مدينة دمياط للأثاث، وذلك على هامش افتتاحه عدد من المشروعات القومية في دمياط.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام جولته بمدينة الأثاث، الشكر لكل من ساهم في المشروعات القومية التي افتتحها اليوم بمحافظة دمياط اليوم.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.