تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي إحدى ورش مدينة دمياط للأثاث، وتحدّث مع المواطنة إحسان البدراوي، صاحبة الورشة، التي قالت إنّ لديها ورشة أخرى، وكانت بين أوائل الحاصلين على الورش بالمدينة في أول يوم.

وقالت المواطنة: "عندي ورشة 100 بعمل فيها التصنيع وعندي فيها الآلات والمكن، وعندي ورشة 50 في هنجر تاني بشطب فيها، معنديش مكان تاني للتصنيع غير مدينة دمياط"، فقاطعها رئيس الجمهورية قائلًا: "خليني أنتهز الفرصة دي وأسألك الحلم إيه اللي إحنا بنحلم بيه"، وهمّت المواطنة بمقاطعته لكنها توقفت، فقال لها الرئيس: "قولي انتي"، فرفضت استكمال حديثها قبل أن يكمل الرئيس حديثه، ليصر رئيس الجمهورية على أن تبدأ بحديثها: "لأ والله، اتفضلي أنا هكمل".

صاحبة ورشة للرئيس: عاوزين دعم.. والسيسي: إحنا تحت أمركم

وتابعت إحسان: "بحلم يكون نجاح المشروع فخر الصناعة في دمياط ومصر والشرق الأوسط عشان نصدّر لدول العالم ونعيد الثقة في مدينة دمياط على مستوى صناعة الأثاث".

وأضاف السيسي: "الثقة في مدينة دمياط موجودة ولم تتغير، لكنني أحلم على مستوى التصميمات لأنها لم تتطور كثيرًا، وأيضًا مستوى الماكينات لا يساعد، هناك ماكينات حديثة لن يكون وجودها على حساب العمالة، لكنه سيوفر تنوعًا كبيرًا يجعل مكاتب التصميم تصمم أشكالًا جديدة، فيه ماكينات بتعمل عجايب، نأمل إنه يكون موجود هنا، ومستعدين نساعدكم، أنا تحت أمركم".

وردّت المواطنة قائلةً: "يا ريت، عاوزين الدعم من سيادتك والسادة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء"، فعقّب رئيس الجمهورية قائلًا: "الدعم موجود، أومال فين الدكتورة نيفين، اندهوها".

وأوضح الرئيس السيسي أنّ محلات بيع الأثاث تحتوي على مكان مخصص للمقاسات: "مش كل الناس هنا لازم تجيب الماكينات دي، ممكن كفاية أوي مكانين أو 3 يكون المكن موجود عنده ويقطع ويعمل، إذا كنتوا عاوزين تغيروا وتطلعوا حاجة غير اللي إحنا اتعودنا عليها في السنين اللي فاتت، ده مش وحش، لكن أنا بتكلم في الأفضل، لازم الماكينات دي تبقى موجودة هنا بدعم الدولة، وكل ده مش هيكون على حساب العامل، ومش هنستغنى عنه، ربنا يوفقكم إحنا معاكم".

ووجّهت إحسان الشكر لرئيس الجمهورية قائلةً: "أشكرك، لكن إحنا في الوقت الراهن معندناش شغل، وعاوزين مستلزمات الإنتاج".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.