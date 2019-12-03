أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، إطلاق مسابقة اقرأ ودون "تحليل المقالات الأدبية"، في إطار خطة الوزارة لتشجيع الشباب على إتاحة الفرصة للتعبير عن رؤيتهم الأدبية والثقافية، واكتشاف المواهب الشابة في المجالات الأدبية.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل في المسابقة، حسب الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة والتي تتمثل في:

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما وألا يزيد عن 35 عاما.

- اختيار كتاب واحد من الكتب المطروحة على موقع الوزارة.

- يعد المتسابق ملخصا للكتاب بعد قراءته.

- المشاركة بعمل واحد فقط.

- أن يكون لعمل المقدم ضمن مجموعة الأعمال المطروحة.

- مراعاة سلامة العمل اللغوية وعدم الخروج أو الإخلال بمضمون العمل الأدبي ومراعاة الأسس الفنية للكتابة.

- تقديم العمل الفني مكتوب على الكبيوتر بخط بنط 15 والعنوان بنط 18.

- يرفق بالأعمال استمارة اشتراك تضم المعلومات "الاسم، السن، الرقم القومي، رقم الهاتف، العنوان، ورقم الحساب البنكي أو البريدي".

تتولى مديريات الشباب والرياضة والجامعات تكليف جمع الأعمال من الشباب ومراكز الشباب والأندية الثقافية في الفترة من 8 يناير المقبل، لإرسالها إلى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية لتسجيل البيانات وفرزها وإعدادها وتسليمها إلى لجان التحكيم في موعد غايته 16 يناير.

يتم تسليم الأعمال إلى لجان التحكيم المشكلة من المتخصصين واختيار الفائزين من الأول إلى الخامس في الفترة من 17 يناير المقبل وحتى 16 فبراير 2020.

تقدر قيمة الجوائز بمبلغ 28 ألف جنيه، ويحصل الفائز الأول على 10 آلاف جنيه، والثاني 8 آلاف جنيه، والثالث 5 آلاف جنيه، والرابع 3 آلاف جنيه، ويحصل الفائز الخامس على 2000 جنيه.

أما مسابقة تحليل المقالات الأدبية تقدر بمبلغ 15 ألف جنيه، يحصل الفائز الأول على 5 آلاف جنيه، والثاني 4 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه والرابع يحصل على 2000 جنيه، كما يحصل الفائز الخامس على 1000 جنيه.

ويمكنك التسجيل في مسابقة اقرأ ودون "تحليل المقالات الأدبية" من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشباب والرياضة.