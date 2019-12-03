تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، مشروع مساكن الروضة "بديل العشوائيات" بمدينة رأس غارب، في أولى زياراته الرسمية، منذ توليه المسؤولية، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروع.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية، على سرعة الانتهاء من توصيل كل المرافق بتلك الوحدات، حتى تسليمها للمواطنين، الذين وردت أسمائهم بكشوف المستحقين.

واستمع "حنفي" خلال تفقده الوحدات السكنية، إلى عرض لبعض الرسومات الهندسية عن المشروع، وعن منطقة المحال التجارية، وعن الأعمال بالمشروع.

وشدد "حنفي"، على ضرورة تحديد توقيت تسليم تلك المساكن لأهالي مدينة رأس غارب، التي حصرها مجلس المدينة، مطالبًا بضرورة استكمال حصر الأهالي المستحقين، خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسابيع الثلاث المقبلة، مؤكدا على الالتزام بالوقت الذي يحدد لتسليم الوحدات السكنية.

ومن جانبه أوضح المهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، أن هناك 200 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، للذين جرى حصرهم.

يذكر أن مشروع مساكن الروضة بمدينة رأس غارب، يضم 514 منزلا، مساحة كل منزل 150 مترًا مربعًا، كما أنه يضم عمارتين تحتويان على 32 وحدة سكنية.

رافق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جولته التفقدية بمساكن الروضة، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.