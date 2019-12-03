بدأ منذ قليل، عزاء سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

وتلقى الفنان مفيد عاشور زوج ابنه "أبو زهرة"، العزاء من الحضور.

وأعلن "عاشور"، عن وفاة والدة زوجته، صباح الجمعة الماضية، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك قائلا: "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي، (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

وكان "أبو زهرة" شيع جثمان زوجته من مسجد "النور" بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.