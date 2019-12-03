"التجارة": 1.6 مليار دولار تبادلا تجاريا مع فرنسا في 9 أشهر

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو مليار و651 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى.

وأصدر «نصار»، أمس، قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - الفرنسى برئاسة محمود القيسى نائب رئيس شركة ميدجينكو للتجارة الدولية، وعضوية كل من فؤاد يونس رئيس شركة «يونس» الاستشارية، وعبدالحليم عاصم مستشار رئيس شركة «تاليس أفريقيا»، وعادل دانش رئيس شركة «سيليكون واحة»، وأحمد شوقى المدير التنفيذى لمكتب «مازارز مصطفى شوقى للمحاسبة»، وعلاء دياب رئيس شركة «بيكو» الحديثة للحاصلات الزراعية، وعمرو عطية عضو شركة «إيجى ترانس أفيدبيم»، وأشرف الجزايرلى رئيس شركة «مشرق لتنمية الأعمال»، وإلهامى الزيات رئيس شركة «إيميكو للسياحة»، وغادة درويش مدير عام شركة «بيزا للتوريدات الصناعية»، وحامد حسونة المدير الإقليمى لبنك «يوباف»، وكريم رفعت رئيس شركة «إن جيدج للاستشارات»، ومارى لويس نائب رئيس مجموعة شركات «بى تى إم»، ومحمد طلعت رئيس شركة «بانج إيجيبت»، ومحمد أوزالب رئيس «بنك بلوم مصر»، ومحمد حلاوة رئيس شركة «بست تشيز للمنتجات الغذائية»، ومنير جورج شركة «مقار» للاستشارات المالية، وأحمد الطويل نائب رئيس شركة «تراينجل إيجيبت»، وأحمد مجدى العضو المنتدب لشركة «سوموتومو إيجيبت».

نص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بـ«الوقائع الرسمية»، وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل المجلس تأتى فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة تسهم فى تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسى على المستويين التجارى والاستثمارى.