نظم عدد من اللبنانين مظاهرات احتجاجية أمام منزل رجل الأعمال سمير الخطيب، رفضا لترشيحه لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، دعم فيها "الخطيب" لرئاسة الحكومة المقبلة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ومن المقرر أن يجتمع الحريري مع وزير المالية علي حسن خليل، ومساعد أمين عام "حزب الله" حسين خليل للحديث حول موضوع ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة.

ولم يكن "الخطيب" المرشح الأول لرئاسة الحكومة حيث سبق ورُشح اسم وزير المالية السابق محمد الصفدي لنفس المنصب، إلا أنه اعتذر بعد وقت قصير من ترشيحه بسبب ضغط الشارع ورفض المتظاهرين وجوده في المشهد السياسي.