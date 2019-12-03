قال المهندس ياسر العوضي، عضو مجلس إدارة مدينة دمياط الجديدة للأثاث، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخبر أهل دمياط بحلمه بهم وبالمشروعات الكبرى التي تبنى على أرض المحافظة: "قال أنا حلمت من فترة بالمشروع ده من قبل ما يبدأ، وقالنا أنتوا مش بتحلموا ليه يا دمايطة".

وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج " الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مدينة الأثاث بدمياط، سجل تاريخي لصناعة الأثاث في المحافظة: "الصناعة الفترة الماضية مكنش ليها تاريخ وتطوير ظاهر على مستوى التقدم التكنولوجي على مستوى العالم"، موضحًا أن المدينة الجديدة، من شأنها المحافظة على تاريخ دمياط القديم، وستجدد تلك المهنة بالتطور التكنولوجي الحديث الذي يواكب التطور العالمي الجديد.

وأكد أن العاملين بالمهنة، في حاجة ماسة إلى تطوير وتدريب أكبر، حتى ينجحوا في إخراج أفضل الخامات والأشكال، بأقل الامكانيات والتكاليف: "ده متاح من خلال دكاترة الهندسة، أنهم يدوا دروس للمصنعين بشكل السوق الخارجي، ولمواكبة التطور الحديث للصناعة"، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة، مصلحة كبرى للصناع، أكبر من المستثمرين، وذلك لإخراج تلك الصناعة إلى النور، في مكان ظاهر يسهل وصول المستثمرين إليه، دون تكبد معاناة الزحام، أو قلق الوصول.

وتابع: "الماكينات الحديثة اللي بتخدم كل الورش الصغيرة، بقت موجودة في مدينة الأثاث، والمدينة هتوفرلي عنصر الوقت، وكل اللي هحتاجه هيبقي جنبي في المدينة في نطاق واحد".