ينطلق برنامج "الحياة اليوم" بشكل جديد يوم السبت 7 ديسمبر، وتقدمه المذيعة لبنى عسل، وينضم معها هذا الموسم المذيع حسام حداد، والذي يأتي الدفع به كجزء من منهجية مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في تصعيد شباب مميز لكي يتقدم صفوف الإعلاميين على الشاشات المختلفة.

ويعرض البرنامج يوميا فى تمام السابعة مساء عدا الجمعة، ويناقش البرنامج فى فقراته المختلفة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري وحياته اليومية ويستعرض مشاكله وطموحاته والحياة التي تعيشها الأسرة المصرية.

كما توجد فى البرنامج بشكله الجديد فقرات لاستقبال شكاوى المشاهدين من الخدمات المختلفة التى تقدم لهم. ويتاح ذلك من خلال مداخلات تليفونية وإعطاء المسؤولين حق الرد كما يقوم البرنامج من خلال مذيعيه بالنزول للشارع فى أنحاء مصر والحوار مع المواطنين والتعرف على تحديات حياتهم ومن ثم مقابلة المسئولين وتقديم تلك التحديات لهم، بهدف المساهمة الإعلامية الفعالة فى كشف الحقائق وكذلك إبراز النجاحات وليس فقط التحديات.

ويعتبر برنامج الحياة اليوم من أقدم البرامج الحوارية على القنوات المصرية فقد انطلق فى مايو 2008 واستمر كأحد النوافذ التى يطل منها المواطن على الشارع وأخباره، وهو أحد الأعمدة الأساسية التى ساهمت فى نجاحات قناة الحياة ذائعة الصيت.

ولذلك اهتمت إدارة القناة أن يكون أول البرامج التى ستظهر بشكل جديد وروح متطورة، وقد أفادت إدارة القناة أن هذا التطوير يأتى فى إطار منهجي، ومن خلال خطة لتقديم وجبة مميزة للمواطن المصري، وتقديم برامج جديدة تنموية وترفيهية واجتماعية على شاشة القناة المفضلة لديه، والمزمع أن تبدأ تلك البرامج الجديدة فى الظهور على الشاشة تباعًا خلال الأسابيع القادمة لتكتمل الخريطة فى يناير المقبل.

وتقدمت إدارة القناة بالشكر للإعلامي خالد أبو بكر، الذى ساهم فى إنجاح البرنامج فى دورته السابقة، والذى تم انتقاله إلى دور آخر فى إحدى قنوات المجموعة.