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إطلاق قافلة طبية مجانية لكل التخصصات بقرية "المساوية" بالأقصر

إطلاق قافلة طبية مجانية لكل التخصصات بقرية "المساوية" بالأقصر

جامعة دمياط تكرم طلابها الحاصلين على بطولات وميداليات عالمية وقارية

جامعة دمياط تكرم طلابها الحاصلين على بطولات وميداليات عالمية وقارية

انهيار جزء من منزل مكون من 3 طوابق بالأقصر.. دون إصابات

انهيار جزء من منزل مكون من 3 طوابق بالأقصر.. دون إصابات

"هحاسب على الكوافير والجول دخل فينا إزاي".. صور يشرح كواليسها شوقي غريب

"هحاسب على الكوافير والجول دخل فينا إزاي".. صور يشرح كواليسها شوقي غريب

مقتل 15 مدنيا بينهم 8 أطفال في انفجار لغم بأفغانستان

مقتل 15 مدنيا بينهم 8 أطفال في انفجار لغم بأفغانستان

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بينهم الهجان والأنصاري.. 4 محافظين تغيرت أماكنهم واحتفظوا بألقابهم

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