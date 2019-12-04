"اكسترا نيوز": شبح العقوبات الأمريكية يطارد نظام أردوغان بسبب "إس 400"

عرضت شاشة "extra news"، تقرير تليفزيوني عن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه لا يزال شبح العقوبات الأمريكية، يطارد نظام أردوغان وسياساته، التي غالبا ما تؤجج غضب المجتمع الدولي حتى الحلفاء منهم، فلا تكاد تمر الأيام، حتى تتجدد المطالب بمعاقبة أنقرة.

وأوضح التقرير، أن الدعوة الجديدة إلى فرض عقوبات على تركيا، جاءت على لسان جراهام السيناتور الجمهوري، بسبب شراء تركيا أنظمة إس 400 الصاروخي الروسي للدفاع الجوي.

وبعث جراهام، برسالة إلى وزيرة الخارجية الامريكي مايك بومبيو أكد فيها ضرورة تطبيق القانون على تركيا وشدد على أن تقاعس الولايات المتحدة على القيام بدورها يبعث بإشارة مفزعة إلى دول أخرى بأنها يمكنها أن تستهين بالقوانين الأمريكية دون أي عواقب.

وأغضب شراء تركيا، أنظمة أس 400 الروسية، العديد من أعضاء الكونجرس لكن الإدارة الأمريكية، امتنعت فرض عقوبات قاسية على أنقرة، بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا، بواسطة العقوبات الذي وقعه ترامب في عام 2017، ويسمح بفرض عقوبات على أي جهة، تتعامل مع جهات أخرى، تراها الولايات المتحدة الأمريكية أنها خصم لها.

وأوضحت القناة، أن هناك قانون يدعى "كاتسا" الأمريكى، الذى يتعين بموجبه فرض عقوبات على الدول التى تشترى عتادا عسكريا من روسيا.