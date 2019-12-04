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تقنين أوضاع الكنائس: قننا 87 كنيسة ومبنى للطوائف الثلاثة

تقنين أوضاع الكنائس: قننا 87 كنيسة ومبنى للطوائف الثلاثة

"الأحزاب" تشكل لجنة خبراء لوضع مقترحات حول العمل السياسي

"الأحزاب" تشكل لجنة خبراء لوضع مقترحات حول العمل السياسي

باحثون على أعتاب اكتشاف طريقة جديدة لعلاج مرض ألزهايمر

باحثون على أعتاب اكتشاف طريقة جديدة لعلاج مرض ألزهايمر

"اكسترا نيوز": شبح العقوبات الأمريكية يطارد نظام أردوغان بسبب "إس 400"

"اكسترا نيوز": شبح العقوبات الأمريكية يطارد نظام أردوغان بسبب "إس 400"

سياسي سعودي عن افتراءات أحمد منصور: أكاذيب الإخوان مكشوفة للجميع

سياسي سعودي عن افتراءات أحمد منصور: أكاذيب الإخوان مكشوفة للجميع

قايد صالح: الشعب سيوجه بالانتخابات صفعة مدوية للمتطاولين على الجزائر

قايد صالح: الشعب سيوجه بالانتخابات صفعة مدوية للمتطاولين على الجزائر

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بارد ليلا وسقوط أمطار

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السيسي يفتتح مشروعات تنموية بدمياط.. أبرزها مدينة الأثاث ومحطة حاويات

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