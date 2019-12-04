عرضت شاشة "extra news"، تقريرا تلفزيونيا يكشف اتهامات طالت النظام التركي ورئيسة رجب طيب أردوغان بالعمل مع داعش، حيث طالب إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، أنقرة بمزيد من التوضيحات بشأن شراء منظومة إس 400 الصاروخية الروسية قائلا: "كيف يمكن أن تكون عضوا في الحلف الناتو وتعمل مع روسيا وتشتري منها؟".

واتهم الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تركيا بالعمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بداعش في عملياتها شمالي سوريا، وقال "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا، وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

وأوضح ماكرون أن تصرفات تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا الحلفاء في القتال ضد التنظيم المتطرف تظهر الحاجة إلى تحسين التنسيق، مضيفًا: "لقد فقدنا التعاون مع تركيا بشأن الأمن والتجارة والهجرة والاتحاد الأوروبي وفرنسا".

وأضاف ماكرون، أنه يجب أن يطرح سؤالا حول ما إذا كانت تركيا ترغب في البقاء عضوا بحلف الناتو إذا تمسك أردوغان بتهديده تأخير إجراءات الدفاع في البلطيق إن لم تعلن دول الحلف أن المقاتلين الأكراد إرهابيون.