سلطت شاشة "اكسترا نيوز" الضوء، على انتهاكات القوات التركية ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، بحق المدنيين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، في سوريا، ذاكرة أن القوات التركية، قامت اعتقلت عددا من الشباب، وجرفت منازل في قرية الدردارة، في حين تواصلت الخلافات بين الإرهابيين، على اقتسام المسروقات.

وأوضحت القناة، أن إرهابيين داهموا عددا من المنازل ونصبوا حواجز بريف مدينة رأس العين الجنوبي، واختطفوا عددا من الشباب بتهم وذرائع مختلفة، في حين عمد الإرهابيون إلى تجريف عدد من المنازل في قرية الدردارة بالريف ذاته، بالتوازي مع دخول عدد من أسر الإرهابيين قادمين من تركيا، بحي المحطة في المدينة، وإسكانهم في المنازل، التي هجر أصحابها منها، تحت الضغط والخطف والتهديد.

وأشارت، إلى أن منذ عدوان تركيا على الأراضي السورية، أقدمت قوات النظام التركي، ومرتزقته من الإرهابيين، على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي، ودمرت البنى التحتية، والمرافق الخدمية، ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين، باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.