رغم مرور 18 عاما تقريبا على إطلاق الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، لأغنية "أنا بكره إسرائيل"، تزامنا مع الانتفاضة الفلسطينية واستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة بين ذراعي والده جمال الدرة، والتي لاقت انتشارا واسعا خلال هذه الفترة نظرا لذكره العديد من أسماء الشخصيات السياسية الهامة في مصر والوطن العربي.

ويرجع الدكتور خالد سعيد، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، تذكر المجتمع الإسرائيلي لأغنية شعبان عبدالرحيم حتى الآن، أنه من المطربين العرب النادرين في الفترة التي تلت معاهدة السلام عام 1979، كان صاحب "سقف" عالي في الغناء حتى وإن كان شعبيا وتطرق لموضوعات وقضايا لم يتطرق لها أحد غيره سوى بعض المطربين وكانت التجارب على استحياء.

وأضاف سعيد لـ"الوطن": "شعبان عبدالرحيم ذكر اسم الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك، السيد عمرو موسى خلال توليه المنصب، في أغنتيه أنا بكره إسرائيل ولم يسبقه أحد في هذا، وهاجم إسرائيل وقياداتها في هذه الأغنية وأغاني أخرى بكلمات بسيطة ولحن واحد فقط، وبأسلوب يتناسب مع رجل الشارع المصري البسيط".

وتابع: "شعبان عبدالرحيم بالنسبة للإسرائيليين مثل فرقا واضحا وحالة مختلفة سواء بين المطربين العرب أو المصريين في تلك الفترة، وطوال هذه الأعوام كان الإسرائيليون المتخصصون في الشؤون العربية منشغلين بأخباره وأغانيه".

ورحل شعبان عبدالرحيم تاركا خلفه رصيدا من الأغنيات التي تدافع عن القضايا العربية عموما والقضية الفلسطينية بوجه خاص، فبكلمات بسيطة ولحن واحد، استطاع أن يصل إلى قلوب ملايين المصريين والعرب، لا سيما بشأن القضية الفلسطينية والجدار العازل والإرهاب والأوضاع في العراق وسوريا ولبنان.