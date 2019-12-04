صادقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي على التقرير الخاص بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها..

واعتبر البيت الأبيض (مقر الرئاسة الأمريكية)، أمس، بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".