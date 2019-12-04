محافظ دمياط: معارض للأثاث في المحافظات المختلفة

كشفت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط عن المزايا التي سيستفيد منها أبناء المحافظة بسبب المشاريع التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

واعتبرت ميخائيل أن مشروع مدينة دمياط للأثاث كان حلمًا لأبناء المحافظة مشيرة إلى أن الرئيس السيسي استمع لشكاوى صناع الأثاث بدمياط.

وأوضحت ميخائيل أن الرئيس أمر بعمل معرض للأثاث بدمياط لمدة 3 سنوات لحين افتتاح مول الأثاث، والذي سيعتبر معرضا لكل صناع الأثاث لعرض منتجاتهم، مؤكدة أنه سيتم إنشاء فروع لمعرض مدينة الأثاث بالمحافظات للتسويق لمنتجات مصانع المدينة.