يحدث اليوم.. الزمالك يواجه الشرقية واستكمال المحاكمة في قضية فض رابعة

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ورشة عمل متخصصة بعنوان: "نحو آلية عربية لمواجهة مخاطر النشر السيئ في وسائل الإعلام الحديثة" وتستمر لمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

- تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".

- تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة.

- تطلق وزارة الصحة 12 قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

- تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر الثالث، بعنوان "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف"، في قاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

- يعقد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بمقر الأكاديمية بالمعادي في تمام الساعة الرابعة عصرا ندوة بعنوان التحول الرقمي والتنمية المستدامة في مصر وذلك لمناقشة المبادرات التعليمية والاستشارية في مجال التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

- يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أمسية شعرية للشاعر أمين حداد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، وتقدمها الإعلامية علا شوشة، وتعدها وتشرف عليها آمال سعد الدين.

- يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية؛ عرض "كارمن" الذي تقدمه فرقة فلامنكو دى مدريد من أسبانيا؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الإسماعيلي وطنطا) وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام المصري؛ تقام المباراة على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (حرس الحدود والاتحاد) وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام المصري؛ تقام المباراة على استاد حرس الحدود في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (المقاولون العرب والجزيرة بالضبعة) وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كاس مصر وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الزمالك والشرقية) وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.