تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في "فض رابعة" لـ16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 16 نوفمبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وذلك إبان اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.