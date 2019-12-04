أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2018-2019.

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:

- 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2018-2019 مقابــل 63.9 ألف مـدرسة ومعهـد أزهـري عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.1 % .

- 24.2 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2018-2019 مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%من إجمالي التلاميذ.

- 1.21 مليون مـدرس عــام 2018-2019 مقابل 1.19 مليون مـدرس عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.0% من إجمالي المدرسين.

- 12.1 ألف مدرسة بالتعليم ما قبل الابتدائي بالتربية والتعليم،1.2الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2018-2019.

- 1.5مليون تلميذ بمرحلة ما قبل الابتدائي بنسبة 6.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.4 مليون تلميذاً بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل التعليم العام،90.3 ألف تلميذاً بنسبة 5.2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019.

- 61.3 ألف مدرس بمرحلة ما قبل الابتدائي (منهم 58.3 ألف مدرس بنسبة 5.6 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 3 ألف مدرس بنسبة 1.8% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019.

- 18.8ألف مدرسة بالتعليم الابتدائي بالتربية والتعليم، 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2018-2019 .

- 13.1 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية بنسبة 54.2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2018-2019( منهم 12.2 مليون تلميذ بنسبة 54.3% من إجمالي مراحل التعليم العام ، 906.2 ألف تلميذ بنسبة 51.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري .

- 521.7 ألف مدرس بالمرحلة الابتدائية (منهم 445.8 ألف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 75.9 ألف مدرس بنسبة 45.2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019.

- 5 آلاف مدرسه بالتعليم المجتمعي (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام 2018-2019 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

- 133 ألف تلميذ بالتعليم المجتمعي (الفصل الواحد) بنسبة 0.5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2018-2019.

- 8.3 ألف مدرس بالتعليم المجتمعي بالتربية والتعليم بنسبة 0.7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2018-2019.

- 12.3 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم، 3.4 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2018-2019.

- 5.4 مليون تلميذ بالمرحلة الإعدادية بنسبة 22.3 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5.0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 22.3 % من إجمالي مراحل التعليم العام ، 385.4 ألف تلميذ بنسبة 22.1 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2018-2019.

- 306.3 ألف مدرس بالمرحلة الاعدادية (منهم 261 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 25.1 % من إجمالي مراحل التعليم العام ، 45.3 ألف مدرس بنسبة 26.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019.

- 3.7 ألف مدرسة بالتعليم الثانوي العام بالتربية والتعليم، 2.2 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2018-2019.

- 2.1 مليون تلميذ بمرحلة الثانوي العام بنسبة 8.7 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.8مليون تلميذ بنسبة 7.8 % بالتربية والتعليم ، 354.9 ألف تلميذ بنسبة 20.3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019.

- 149.3 ألف مدرس بمرحلة الثانوي (منهم 106.6 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.3% من إجمالي المراحل التعليمية، 42.7 ألف مدرس ازهري بنسبة 25.4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر) عام 2018-2019.

- 2.4 ألف مدرسة التعليم الفني (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعي، 905 مدرسة بالتعليم التجاري، 256 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2018/2019.

- 1.9 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي الفني بنسبة 8.0 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 902.3 ألف تلميذ بنسبة 46.9 % بالتعليم الصناعي، 796.4 ألف تلميذ بنسبة 41.4.0 % بالتعليم التجاري (عام ــ فندقي)، 225.5 ألف تلميذ بنسبة 11.7 % بالتعليم الزراعي) من إجمالي التعليم الثانوي الفني عام 2018-2019.

- 729.7 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91.6 %،66.8 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8.4 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2018-2019 .

- 148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني (منهم 93.6 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 62.9 % ، 42.0 ألف مدرس بالتعليم التجاري بنسبة 28.2 %، 13.3 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8.9 % ) من إجمالي مدرسين التعليم الفني 2018-2019.

- 1018مدرسة بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2018-2019.

- 39.9 ألف تلميذ بالتربية الخاصة بنسبة 0.2 %من إجمالي المراحل التعليمية عام 2018-2019 .

- 9.8 ألف مدرس بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم بنسبة 0.8% عام 2018-2019.

- 126 عدد معاهد القراءات بالأزهر عام 2018-2019 ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم .

- 10.3 ألف تلميذ بالقراءات بنسبة 0.04 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2018-2019 .

- 1.2 ألف مدرس بالقراءات بالأزهر بنسبة 0.1 % عام 2018-2019.

- 4.7 مليون تلميذ إجمالي الناجحين بالشهادات العامة (منهم 4.3 مليون تلميذ بنسبة 92.3 % بالتربية والتعليم، 360.3 ألف تلميذ بنسبة 7.7 % بالتعليم الأزهري عام 2018-2019 .

- 1.9 مليون تلميذ إجمالي الناجحين في الشهادة الابتدائية بنسبة 40.6 % من إجمالي الناجحين (منهم 1.8مليون تلميذ بنسبة 92.4% بالتربية والتعليم، 143.8ألف تلميذ بنسبة 7.6% بالتعليم الأزهري ) عام 2018-2019.

- 20.8 ألف تلميذ إجمالي الناجحين بالتعليم المجتمعي (الفصل الواحد) بنسبة 0.04% من إجمالي الناجحين عام 2018-2019.

- 1.6 مليون تلميذ إجمالي الناجحين في الشهادة الإعدادية بنسبة 34.1 % من إجمالي الناجحين (منهم 1.5مليون تلميذ بنسبة 93.0% بالتربية والتعليم، 112.1ألف تلميذ بنسبة 7.0% بالتعليم الأزهري) عام 2018-2019.

- 633.0 ألف تلميذ إجمالي الناجحين في الشهادة الثانوية بنسبة 13.5% من إجمالي الناجحين (منهم 531.5 ألف تلميذ بنسبة 84.0 % بالتربية التعليم ، 101.5 ألف تلميذ بنسبة 16.0% بالتعليم الأزهري) عام 2018-2019.

- 2.8 آلاف تلميذ إجمالي الناجحين بالقراءات بنسبة 0.1 من إجمالي الناجحين بالشهادات العامة عام 2018-2019.

- 257.9 ألـف إجمالي خريجي التعليم الثانوي الصناعي بنسبة 5.5%، 192.7 ألف خريج بنسبة 4.1% بالثانوي التجاري العام، 19.3 ألف خريج بالثانوي الفندقي بنسبة 0.4 %، 59.1 ألف خريج بالثانوي الزراعي بنسبة 1.3% من إجمالي الناجحين بالمراحل التعليمية عام 2018-2019.

- 0.4 % نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية عام 2018-2019 وهي نفس النسبة عام 2017/2018 .

- 3.1 % نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية عام 2018-2019 مقابل 3.4 % عام 2017-/2018 .

- 99.0 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2018-2019.

- 39.4 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام، 47.4 % بالتعليم الفني عام 2018-2019.

- 59.4 % نسبة الناجحين في الشعبة العلمية 40.6 % نسبة الناجحين في الشعبة الأدبية من إجمالي النــاجحين في المرحلة الثانوية العامة 2018-2019.