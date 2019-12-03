أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019 تقرير حوادث السيارات والقطارات النصف الأول عام 2019 وكـان مـن أهـم مؤشراته مايلي:

·حوادث السيارات :

بلـــــغ عــدد حــــوادث السيــــارات على جميع الطرق 5220 حــــادثة فى النصف الاول عـــام 2019 مقابـــل 4426 حـــــــادثة فى نفس الفتـــــرة عام 2018 بنسبة ارتفــــاع قدرهـــــا 17.9٪ نتـــج عنـها 1567 متوفى ، 6046 مصاب ، 8335 مركبة تالفة .

ارتفع عدد المصابين فى الحوادث الى 6046 مصاب فى النصف الاول عام 2019 مقابل 5936 مصاب فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.9٪

ارتفــــع معـــــدل الحـــــــــوادث الى 870 ( حـــــادثة / شهــــر ) فى النصف الاول عـــــــــام 2019 مقــــابل 738 ( حادثة/ شهر) فى نفس الفترة عام 2018

بلــــغ معـــــدل خطورة الحــــوادث 1.5 ( متـــوفى او مصــاب / حــــادثـــة ) كمـا بلـــغ معــــدل قســوة الحـــوادث 25.9( متوفى/ 100مصاب ) فى النصف الاول عام 2019

شهد شهر ينــــــاير اكبــــر عــدد للحوادث حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪ ، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من اجمالى الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الاول عام 2019

حوادث القطارات :

انخفض عدد حوادث القطارات الى 923 حادثة فى النصف الاول عام 2019 مقابل 1082 حادثة بنسبة انخفاض قدرها 14.7٪ فى نفس الفترة عام 2018.

بلغ اكبر عدد للحوادث فى الوجه البحرى ( الدلتا) حيث بلغ 540 حادثة بنسبة قدرها 58.5٪ يليه الوجه القبلى 240 حادثة بنسبة 26٪ يليه المنطقة المركزية 143 حاثة بنسبة 15.5٪ من اجمالى الحوادث على مستوى المناطق.

انخفض معــــــدل قســوة الحــــــوادث ( متوفى / 100 مصاب ) الى 29.3 فى النصف الاول عـــــــــام 2019 مقابــــــل 66 ( متوفى / 100 مصاب ) فى نفس الفترة عام 2018.

بلغ معدل الوفيات 4.5 ( متوفى / شهر) ، كما بلغ معدل الاصابة 15.3 ( مصاب/ شهر) فى النصف الاول عام 2019.