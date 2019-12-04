قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إنّ الطاقة النووية خيار أساسي لا غني عنه لكثير من الأسباب، بينها الحفاظ على موارد الطاقة التقليدية من البترول والغاز الطبيعي، إذ إنّها موارد ناضبة وغير متجددة، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة من خلال هذه المصادر كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وأوضح الوكيل خلال المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، أنّ الطاقة النووية هي أحد مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة.

وأكد أنّ الطاقة النووية لها دور لا غنى عنه في تطوير الصناعة الوطنية، من خلال برنامج طويل المدى تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة، طبقا لخطة واضحة وملتزم بها، ما يحدث نقلة نوعية هائلة في جودة الصناعة المصرية وإمكانياتها، ويزيد قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أنّ مشروعات الطاقة النووية تعد من المشاريع العملاقة، والاستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي انطباعا بالقوة والثقة في الاقتصاد المصري، ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، إذ إنّ قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة.