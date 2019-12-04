"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض ريا وسكينة لفرقة "فرسان الشرق للتراث" بمسرح الجمهورية، الساعة 8 مساء، وأسعار التذكرة 35 و45 و60 جنيهًا.

- حفل المغني الرواندي "جان بول سامبوتو" بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- حفل وصلة سماع بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 52 جنيهًا.

- عرض باليه كارمن بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 110 و210 و310 جنيهات.