قال الإعلامي الدكتور جمال الشاعر رئيس مجموعة القنوات المتخصصة إنّ مشكلة الإعلام في مصر تدور حول التشريعات الإعلامية وكذلك الجانب الأكاديمي، موضحا أنّه فيما يخص الجانب التشريعي، فطبقًا للدستور تشكلت الهيئات الإعلامية في 3 مؤسسات، وهناك صيغة أخرى مثل فرنسا بـ9 أعضاء، وبالتالي فإنّ مشكلة الإعلام تتمثل في أنّ هناك ارتباكا نظرا لوجود 39 عضوا بالهيئات الإعلامية.

وأضاف الشاعر خلال كلمته بمؤتمر تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف الذي تنظمه لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى بالجامعات بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنّ الإعلام لم يعاني من الفقر، موضحا أن ماسبيرو تمتلك 42% من مدينة الانتاج الإعلامي و50% من القمر الصناعي، مطالبا بثورة تكنولوجية في الإعلام والبنية التحتية والاتصالات.