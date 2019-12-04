تنطلق في الثامنة من مساء غد الخميس فعاليات الملتقى القانوني الأول لكبار القانونيين وجيل الشباب"، ويضم القانونيين على اختلاف شرائحهم لعرض الأفكار وطرح وجهات النظر القانونية، وينظمه نادي روتاري "اسكندرية نيو إير" بأحد فنادق الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، وبحضور الخبير القانوني الدولي الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق الأسبق.

وقال حلمي في تصريحات صحفية إنّ مثل تلك اللقاءات تساهم بشكل كبير في بلورة ثقافة احترام القانون، فثقافة احترام القانون تتطلب معرفة الفرد للقانون الذي يطبق عليه، ويجعله أكثر مساهمة وفاعلية في تحقيق أمنه وأمن الآخرين، وهي تعني خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع.

ويشارك في الملتقى من جيل الشباب، المحاميين يحيى مجدي، معتز عبدالله، وهشام أباظة.