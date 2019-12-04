قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبالحافظ، على مسجل خطر بالإعدام شنقًا، لقتله عامل وسرقة دراجته البخارية، وذلك بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.

تعود أحداث القضية إلى 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوتشت، بلاغًا، بمصرع عبدالله طلعت عبدالشافي، بعد إصابته بطلقات نارية.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، "محمد.ا.م" مسجل خطر، أطلق على المجني عليه النيران، بسبب خلافات بينهما، بعد قيام المتهم بسرقة موتوسيكل من المجني عليه.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 3173 لسنة 2015 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 677 لسنة 2015 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا.