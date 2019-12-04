استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالحديث عن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمحافظة دمياط، والتي تأتي بعد أيام قليلة من الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات المهمة بمحافظة بورسعيد، وعلى رأسها إطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل رسميا.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي افتتحت أمس بمحافظة دمياط ووصفها بأنّها "إنجاز كبير للغاية"، كما أشاد بالمشروعات الجديدة التي تم افتتاحها بمحافظة دمياط، والتي تضمنت مشروع إسكان بدار مصر، فندق اللسان، مدينة دمياط للأثاث، مشروع محطة كهرباء غرب دمياط، ومركز التعليم المدني، وغيرها.

وأضاف مدبولي أنّ هذه الإنجازات تحدث الآن بكل محافظات الجمهورية، وفي هذا السياق أعد مجلس الوزراء توثيقا بحجم الأعمال التي تم تنفيذها في كل المحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء المسؤولين بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمحافظات، مشيرا إلى أنّه مستمر في سلسلة زياراته للمحافظات برفقة عدد من الوزراء المعنيين، للوقوف على نسب إنجاز المشروعات، وحل المشكلات على أرض الواقع، وكذا تذليل العقبات التي تواجه المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح أنّ الحكومة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الحالية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي، لافتا إلى تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وأنّ الحكومة مستمرة في زيادة الخدمات الإلكترونية التي تسهم تحقيق رضا المواطنين، وتوفر عليهم الجهد والوقت، كما تقلل التعامل المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة.

ونوّه مدبولي باستمراره في عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظات المختلفة، والتي بدأت خلال الأسابيع الماضية بالاجتماع مع نواب 3 محافظات هي، الوادي الجديد، شمال سيناء، وجنوب سيناء، مشيرا إلى أهمية التواصل بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وأنّه سيتم عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لبحث الملفات والمطالب التي طرحها أعضاء البرلمان عن المحافظات الثلاث التي تم الاجتماع بهم.