أصيبت 22 طالبة بالاختناق وصعوبة في التنفس بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، بمحافظة الدقهلية، اليوم، نتيجة استنشاق مادة كيماوية داخل المدرسة .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، بإصابة طالبات في مدرسة الثانوية الفنية بنات، باختناق داخل المدرسة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، ونقلت 6 طالبات إلي مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، إلا أن العدد ارتفع بعد ذلك إلى 22 طالبة.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إن عامل بالمدرسة وجد قطة ميتة داخل فصل، ونتيجة لوجود رائحة كريهة حاول تطهير المكان بمبيد حشري، وبمجرد أن استنشقت الطالبات الرائحة شعرن بالاختناق، فقررت الزائرة الصحية نقلهن جميعا إلى المستشفى.

وأضاف "عبد الرؤوف"، في تصريح صحفي، أنه تم التعامل مع الأمر بسرعة، ونقل الطالبات وتهوية المكان.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن جميع الطالبات شعروا بصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مادة كيماوية نفاذة، ووصل إلي المستشفى في البداية 6 طالبات وهن: ميادة محمد فؤاد، من قرية "اللوزي"، وندا صابر حشيش من قرية "أم الرزق"، وندا أحمد أنيس البنا "محلة أنجاق"، ومريم شمس محمد "الشناوي"، ومني حامد العراقي "اللوزي الجديد"، ومني الشربيني سعدة "الدبوسي" وجميعهم أعمارهم 16 سنة، وجاري عمل الإسعافات الأولية.

وأضاف "مكي"، في تصريح صحفي، أن العدد ارتفع بعد ذلك إلى 22 طالبة، وجري التعامل معهن جميعا بواسطة أطباء الاستقبال بمستشفى شربين المركزي، وحالتهم جميعا مستقرة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.