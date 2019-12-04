أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مبادرة مشتركة مع البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي بـ100 مليار جنيه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع الصناعة.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، إن هذا التمويل سيكون للأنشطة الصناعية القائمة للتوسع أو الصناعات الجديدة، وسيكون متاحا لكل الصناعات، والأولوية للصناعات التي تقلل فاتورة الاستيراد أو مستلزمات إنتاج صناعات أخرى.

وأضاف أن هناك مبادرة أخرى لإعادة العمل للمصانع المتعثرة والمتوقفة ورفع الأعباء عنها وعددها بالآلاف، مشيرا إلى أن هناك مبادرة أخرى للقطاع العقاري لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه.

وأوضح أن الهدف دفع معدلات النمو لـ6% وأكثر في السنوات المقبلة، مضيفا أن فائدة تمويل القطاع الصناعي 10% متناقصة.