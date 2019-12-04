كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أمس، لغز جثة شارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، ذكرت التحريات والتحقيقات أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بسيدة بعلم زوجها، وأنهما نفذا جريمة قتل المجني عليه لسرقته، وألقيا بالجثة في الشارع وفرا هاربين، وتمكنت القوات من ضبطهما، وتم التحفظ عليهما وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم أول شبرا الخيمة من أهالي شارع أحمد عرابي بالعثور على جثة شخص، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني على مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ملفوف بملاءة سرير، وأنه مجهول الهوية، ورجحت المعاينة أنه في العقد الخامس، وكشفت مناظرة الجثة إصابته بجروح طعنية بالرقبة من الخلف والكتف اليسرى.

وبعد فحص ومراجعة الكاميرات القريبة من مكان العثور على جثة المجني عليه، وفحص بلاغات التغيب، والمشتبه فيهم، ومناقشة شهود العيان، تبين أن المجني عليه تاجر فاكهة، 56 سنة، مقيم بمنطقة الهرم في الجيزة، وسبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 7 قضايا تبديد.

وبفحص علاقاته تبين أنه كان على علاقة بربة منزل، وكان يتردد عليها في منزلها بشبرا الخيمة لإقامة علاقة جنسية معها بعلم زوجها، وأن آخر مشاهدات له كانت في منطقة إقامة الزوجة والزوج المشتبه فيهما، وأيضا بمراجعة الصادر والوارد لهاتفه تبين أنه تلقى اتصالاً من الزوجة المشتبه فيها، وتم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهمين، الزوج، 30 سنة، عاطل، والزوجة، 24 سنة، واعترف الاثنان بارتكاب الواقعة.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهمين أقرا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة تعرف الزوجة على المجنى عليه منذ فترة أثناء عملها بملهى ليلى بشارع الهرم، وإقامتها علاقة معه نظير مبالغ مالية بعلم المتهم الأول "الزوج"، ونظراً لتردي حالتهما المادية في الآونة الأخيرة اختمرت في ذهنهما فكرة استدراج المجني عليه لمنزلهما والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قامت الثانية بالاتصال به وطلبت منه الحضور للشقة محل سكنها لإقامة علاقة معها نظير مبلغ 3000 جنيه، وعقب حضور المجني عليه تركته بحجة شراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك قام المتهم الأول بالخروج من إحدى غرف الشقة وتهديده بسكين للاستيلاء على متعلقاته، وحال محاولته الهرب أجهز عليه بالسكين فأودى بحياته، واستوليا على حافظة نقوده، ثم قاما بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها. وتم التحفظ عليهما، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.