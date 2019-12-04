من استعداد المواجهة إلى الإنكار.. موقف ترامب من مساءلة الكونجرس له

صادقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس، على التقرير الخاص بعزل الرئيس دونالد ترامب، وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" العربية، فإن التقرير النهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق ترامب وصف الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزله بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونجرس بـ"الهائلة".

وأضاف التقرير: "ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونجرس".

فيما اعتبر البيت الأبيض بعد نشر التقرير أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديمقراطيين"، ووصفته بـ"هلوسات" مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أنه ليس هناك شيء.

ترامب لـ"فوكس نيوز": أريد إجراء المحاكمة

موقف ترامب من المساءلة التي يتعرض لها والاتهامات الموجهة له، ظهر في تصريحات ومواقف مختلفة، في نوفمبر الماضي، ومع بداية الأزمة قال إنه يريد المثول أمام محكمة، نظرًا لاقتناعه التام ببراءته، في إطار مداخلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، وذلك بعد الشهادات العلنية لـ 9 من الشهود في التحقيق الجاري باتهامه بالتقصير تمهيدا لعزله.

وقال الرئيس الأمريكي للقناة الأمريكية: "أريد إجراء محاكمة"، معبرًا بقوله: "من الصعب عليهم أن يعزلوك إذا لم يكن لديهم أي شيء على الإطلاق".

على عكس الموقف السابق، وقبل يوم واحد فقط من جلسة المساءلة التي تعقدها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، قال البيت الأبيض في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلًا إلى الجلسة التي تُعقد يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس.

ترامب رفض حضور جلسة المساءلة واعتبرها غير مقبولة

ومن قبل ندّد ترامب، بتحقيق المساءلة ووصفه بـ"حيلة" من الديمقراطيين لتحقيق مكسب سياسي، حسبما ما ذكرت وكالة "رويترز"، واعتبر الرئيس الأمريكي، الفكرة "غير مقبولة" بالنسبة له.

فيما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين ممثل قانوني له، خلال جلسات استماع الكونجرس لإجراءات عزله، ووجه البيت الأبيض رسالة للكونجرس، يشير فيها إلى أن هذه الإجراءات ليست عادلة لترامب.